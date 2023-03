Disponibile da oggi, gratuitamente, la versione integrale del mediometraggio MERÇE.

Un lavoro per composizioni statuarie. Punti fermi della conseguente partitura di movimento. Da principio l’album, dunque il cammino iniziatico verso l’autarchia, ma in coppia. Questa direzione ha evocato in realtà un classico della pittura dal quale si è preso a piene mani per assemblare i momenti scultorei, Egon Schiele. La relazione tra i due performer è ciò che sostiene e rende solide le azioni. Al tempo stesso, il materiale vivo che sfuma i corpi e lo spazio, portandoli nella dinamicità rarefatta di questo viaggio solitario ma condiviso.

Il film desidera offrire una fruizione completa e immersiva di musica e immagini. Merçe è un album da Guardare.

advertisement

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=_dTI64LaLCA