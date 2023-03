Destinazione Sardegna a Venezia, incentivare il turismo

“Destinazione Sardegna”, a Venezia il prossimo 14 marzo. Un evento per incentivare il flusso turistico del mercato americano (e non solo) a favore delle aziende associate alla Sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna

La Sardegna si presenta agli operatori del settore turistico. Una conferma ma anche un’occasione per riscoprire una regione straordinaria e ancora quasi sconosciuta, mettendo insieme comunicazione e marketing. “Destinazione Sardegna” è l’evento esclusivo promosso da Confindustria Centro Nord Sardegna Sezione Turismo e da Ca’ Sagredo Hotel il prossimo 14 marzo, dalle 17,30 alle 21, in Campo Santa Sofia, a Venezia. L’obiettivo è incentivare il flusso turistico del mercato americano, e non solo; per le aziende associate della Sezione Turismo dell’Associazione degli Industriali del Centro Nord Sardegna.

Un’iniziativa nata a seguito di una richiesta condivisa da alcune aziende associate ed emersa durante la partecipazione all’ILTM (International Luxury Travel Market) di Cannes. In quell’occasione è stata percepita una crescente domanda del mercato americano nei confronti della Sardegna. Venezia, città di rilevanza turistica internazionale, ma anche location collegata con tutto il mondo e sede di importanti agenzie (DMC) che si occupano dell’organizzazione di servizi logistici per turismo, vacanza e affari, è il posto ideale per diffondere con maggiore efficacia il messaggio che l’Isola, con le sue attrazioni ambientali e le strutture alberghiere di primo livello, assicura all’operatore la massima soddisfazione dei clienti. Media, agenzie di viaggio, wedding planners, DMC, Mice, compagnie aeree, associazioni di categoria, associazioni culturali (tra cui Rotary Club e Lions Club), clubs sportivi, ma anche l’opportunità di creare un accurato database relazionale tra le aziende partecipanti: sono questi i target di “Destinazione Sardegna”.

«I mercati oltreoceano del Nord America, ma anche del Sud America, oltre al Canada; spiega Nicola Monello, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna; rappresentano una grande opportunità per il Nord Sardegna. Si tratta di clienti mediamente alto-spendenti che desiderano scoprire e vivere la cultura e lo stile italiano.

I grandi attrattori

Venezia, ma anche Roma, Milano e Firenze. Queste sono i primi “attrattori” per questi clienti che poi approfittano dei collegamenti diretti con Olbia per aggiungere 4 o 5 notti alla scoperta di una parte di Italia autentica e unica per tradizioni e bellezze naturalistiche. Ci tengo a ringraziare Cinzia Callegari, marketing manager di Cascioni Eco Retreat, ideatrice e organizzatrice di questo importante evento. Ha avuto una bellissima intuizione e insieme agli altri associati e ai nostri dirigenti di Confindustria ha reso possibile l’iniziativa in sole poche settimane. Speriamo di poter replicare anche in altre città».

«Accogliamo con grande piacere un evento dedicato a un’isola così peculiare, come lo è anche Venezia. Mostriamo una connessione, un ponte, tra due realtà turistiche con identità legate al territorio in cui si trovano». Dichiara Lorenza Lain, general manager di Ca’ Sagredo Hotel.

Nel corso dell’evento del 14 marzo sarà garantito un aperitivo con degustazione di vini, olio e prodotti tipici della Sardegna. È inoltre prevista la partecipazione dello chef Daniele Sechi del Gabbiano Azzurro & Suites.

Aderiscono e prendono parte all’iniziativa: Abi D’Oru Beach Hotel & Spa, Cala Ginepro Hotels, Cascioni Eco Retreat, Consorzio Costa Smeralda, Consorzio Porto Rotondo, Hotel & Residence Cormoran, Delphina Hotels & Resort, Hotel Don Diego, Doubletree by Hilton Olbia, Due Lune Puntaldia Resort & Golf, Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, Immobilsarda, Karasardegna, Hotel Sporting Porto Rotondo e Su Gologone Experience Hotel. Con la partecipazione dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda.