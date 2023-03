Deidda (FdI): Nell’anno del centenario orgolio della Scuola di volo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, volano per tutto il settore aereo

“Nell’anno del glorioso centenario dell’Aeronautica Militare sono ritornato a far visita alla base di Decimomannu, per verificare i lavori della Scuola di Volo Internazionale (International Flight Training School – IFTS), divenuta operativa a partire dal primo semestre del 2022”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione alla Camera dei deputati;

“Accompagnato dal Gen. Marzinotto, Comandante della dell’Aeronautica Militare della regione Sardegna e del P.I.S.Q. di Perdasdefogu, e dal Colonello Federico Pellegrini, Comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo – prosegue Deidda – ho potuto verificare il progetto della scuola e quanto di buono avrà non solo in campo militare ma anche in quello aeronautico. Questo progetto è portato avanti con Leonardo e la stessa regione Sardegna. Infatti, ospita l’addestramento di piloti da tutto il mondo (non solo militari). Inoltre, offre opportunità nell’erogazione dei servizi necessari al funzionamento delle imprese. Dalle manutenzioni, ai trasporti, alle utenze da affidare a ditte locali, con elevate ricadute in termini occupazionali. Un’opportunità di formazione per i nostri giovanissimi”.

“Un grande grazie all’Aeronautica Militare, al Ministero della Difesa e alle nostre Forze Armate, che seguo sempre con affetto e attenzione. A loro va il nostro sostegno e apprezzamento. Oggi, grazie alla scelta attenta di avere Guido Crosetto come Ministro delle Difesa, politico lungimirante ed esperto nel settore, e grazie ad un Governo determinato a tutelare le Forze Armate e garantire la Sicurezza e la Difesa, possiamo puntare su eccellenze, come quella visitata ma soprattutto sui giovani”, conclude il deputato di FdI.

