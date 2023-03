Dazn, da oggi una nuova promozione per gli appassionati di sport. La promo è valida esclusivamente in negozi selezionati

Milano, 6 marzo 2023 – DAZN annuncia una nuova promozione dedicata a tutti gli appassionati di sport: dal 6 al 19 marzo, in negozi selezionati, sarà possibile acquistare una carta prepagata STANDARD da 3 mesi a soli 69€ anziché 119,97€, risparmiando così 50€ sul prezzo di listino sul sito

Un’occasione per fruire in maniera semplice, veloce ed economica di tutti i contenuti esclusivi presenti in piattaforma, tra cui le partite della Serie A Tim e quelle della Serie BKT.

advertisement

Come funziona? Dopo aver acquistato la carta prepagata STANDARD, per attivarla è sufficiente andare su dazn.com/redeem, inserire il codice riportato sullo scontrino e seguire le istruzioni. Con le carte prepagate si può attivare l’abbonamento a DAZN STANDARD senza ricorrere a un metodo di pagamento digitale.

Cosa puoi vedere su DAZN?

Con DAZN STANDARD é possibile registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea su 2 se connessi alla stessa rete internet; e guardare tutta la Serie A TIM in esclusiva e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga; la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con lo sci, il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica. Sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia.