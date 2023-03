Le parole del deputato nonché Commissario Regionali Lega Sardegna On. Dario Giagoni.

“Con l’approvazione del DDL sull’autonomia differenziata si mira a favorire la reale e concreta attuazione di principi costituzionali fermi al palo da vent’anni che rischiano di paralizzare territori che hanno enormi potenzialità.

La Sardegna ha oggi la straordinaria possibilità di ampliare i confini della propria autonomia, una possibilità che tutti gli schieramenti politici dovrebbero difendere e cercare. Il testo del DDL, come già abbondantemente evidenziato dal Ministro Calderoli, può essere migliorato e implementato nei suoi vari passaggi parlamentari. Per farlo vi è il bisogno del supporto delle Regioni, degli Enti locali e di tutti i rappresentati istituzionali.

Ho dialogato personalmente con il Ministro. E si, il Ministro si è mostrato assolutamente aperto al confronto. Si è detto completamente favorevole alla integrazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata con il principio di insualità, stabilito dall’articolo 119, sesto comma, della costituzione.”

Cos’è l’autonomia differenziata?

L’autonomia differenziata non è altro che il riconoscimento, da parte dello Stato, dell’attribuzione a una regione a statuto ordinario di autonomia legislativa sulle materie di competenza concorrente e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato. Insieme alle competenze, le regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive.

La concessione di “forme e condizioni particolari di autonomia” alle regioni a statuto ordinario sono previste dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, che sottolinea come possano essere attribuite “con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata”.