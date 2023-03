Daniele Bartocci (giornalista) festeggia al premio Cigana 2023

In Friuli Venezia Giulia il giornalista Daniele Bartocci ha ricevuto nei giorni scorsi la menzione speciale del Premio Giornalismo Nazionale Simona Cigana. Per il giornalismo sportivo, l’ambito riconoscimento è andato al giornalista di Jesi Daniele Bartocci, autore di un reportage di approfondimento su virtual sports e digital business.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella cornice del Palazzo Carraro Menegozzi di Aviano (Pordenone). Era in programma per il 9 dicembre 2022 ma la nuova data è stata fissata dal Circolo Stampa Pordenone. In questo modo ha coinciso con le iniziative per la Giornata internazionale della donna, quale omaggio ulteriore alla memoria della giornalista Simona Cigana.

advertisement

Una vera e propria festa dell’informazione nel nome del Friuli Venezia Giulia trattato nell’ottica nazionale e internazionale. Si tratta di un premio tra i più longevi d’Italia. Si è tenuto nella maestosa location concessa da Domovip Europa. Location resa, inoltre, possibile dal sostegno di Banca di Credito cooperativo Pordenone Monsile, Famiglia Cigana, Comuni di Aviano e San Vito al Tagliamento, Confartigianato Pordenone.

I premi ricevuti

Segnalazione speciale dunque a Bartocci in occasione del Premio Cigana (13^ edizione) che ha il patrocinio Ordine dei giornalisti, Assostampa e Ussi del Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia, Comuni di Pordenone e di Sacile, Coni, Coldiretti, Carta di Pordenone. Per Daniele Bartocci, giornalista nativo di Jesi che ha celebrato pochi mesi fa il suo matrimonio con la giovane moglie Martina, il Premio giornalismo Cigana rappresenta l’ennesimo riconoscimento, dopo aver vinto nelle scorse settimane il premio Blog dell’anno 2022.

Lo scorso anno ha conquistato, tra gli altri, il premio giornalistico Overtime Festival, il premio Food&Travel Awards riservato alle eccellenze italiane del food, il premio miglior giornalista giovane al Cesarini. Nonchè il premio Margherita per la Comunicazione Food e il premio Innovation&leadership Le Fonti Awards a Piazza Affari come Professionista dell’Anno Comunicazione e Giornalismo (Sport&Food).

A dicembre 2022 Bartocci è entrato nella top ten dei migliori professionisti food&beverage impegnati nello sviluppo canale Ho.Re.Ca. Ad arricchire la sua biografia il premio Bar Awards 2022 a Milano. Questa settimana Daniele Bartocci ha anche vinto in Romagna il premio Penna d’Oro 2023 durante il World Masterchef International Awards Nip 2023.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui