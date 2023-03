Da venerdi 07 aprile esce in radio “Amori in Viaggio". Il nuovo singolo di Mauro Mase' che anticipa il nuovissimo Album omonimo in uscita il prossimo mese.

Dal 07 APRILE 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica. Indie, nuovo singolo di MAURO MASÈ, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. “Amori in Viaggio”:

Un lavoro iniziato nel gennaio 2020 e terminato con la masterizzazione nello studio G&J – di Gene Les Paul, figlio del leggendario costruttore di chitarre.

Il viaggio della vita finora vissuta.

Città e luoghi che rimangono impressi negli occhi di un uomo con il cuore di ragazzo.

Amori ansiosi che si rincorrono, partenze e ritorni sui treni dell’anima che catturano le voci, gli abbracci, i colori e il giorno che nasce ancora una volta, nelle strade del mondo infinito.

Racconti e visioni come in un piccolo film, che portano l’ascoltatore ad entrare in una suggestiva atmosfera on the road.

Suoni di chitarre che accompagnano il viaggio in questa bella canzone.

