Da Romeo e Giulietta a Giselle fino al Carcano di Milano

Da Romeo e Giulietta a Giselle fino allo show del Carcano a Milano, una grande stagione per Antonio Desiderio.

Spettacoli di Danza un trionfo di assoluto livello quello di Antonio Desiderio.a Egli è da sempre il protagonista delle principali messe in scena in ogni genere, nel balletto ancora di più. I protagonisti dei due grandi titoli del repertorio del balletto classico sono: “Romeo e Giulietta” tratto dal dramma di William Shakespeare con le struggenti musiche di Sergej Prokofiev, e “Giselle” balletto romantico per antonomasia con le musiche di Adolphe Adam.

“Romeo e Giulietta” è sicuramente uno dei titoli del balletto del repertorio classico in cui la musica descrive pienamente la drammaturgia che lo spettatore vede sul palcoscenico. La musica e la coreografia si fondono e danno vita alla più bella storia d’amore di tutti i tempi. “Giselle” invece è l’amore oltre la morte, l’amore che non conosce confini e che forse ognuno di noi desidererebbe nella propria vita”.

Queste le parole di Antonio Desiderio, tra i più noti manager internazionali del settore danza. Reduce da un vero trionfo al Teatro Municipale di Piacenza lo scorso 12 Febbraio. Il titolo dei due innamorati veronesi famosi in tutto il mondo e che presto sarà riproposto con questo vincente team creativo in altre prestigiose strutture in Italia.

“Questo progetto è stato incredibile. Le coreografie di Sabrina Bosco, partite dall’idea coreografica di Sergej Bobrov. Sono state create per esaltare tutto il Corpo di Ballo del Teatro Dell’Opera di Varna, una delle compagnie più prestigiose al mondo. Questo progetto, oltre al corpo di Ballo che presenta con immensa punta di orgoglio tantissimi italiani al suo interno. Sono stati visti sulla scena due italiani di gran talento: Federico Mella, nel ruolo di Romeo, e Martina Prefetto, nel ruolo di Giulietta. Entrambi nuovi Primi Ballerini della compagnia”, spiega Antonio Desiderio.

Dopo il grande successo di Romeo e Giulietta, tornerà sul palcoscenico del Teatro Municipale di Piacenza un altro classico tra i più romantici del repertorio classico. “Giselle” con le coreografie di Maria Grazia Garofoli, già Direttore del Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona, per il Sofia City Ballet. Per i ruoli principali, Ige Cornelis, Primo Ballerino del Teatro Aalto di Essen e Rosa Pierro, italiana e nuova Prima Ballerina dello stesso teatro. La nuova punta di diamante italiana si sta imponendo sui maggiori palcoscenici mondiali.

“Giselle è uno dei titoli che più emozionano il pubblico: presentarlo con le coreografie di Garofoli è per me un grande onore” sottolinea Antonio Desiderio. “Altresì sarà un piacere presentare Rosa Pierro in questo ruolo (già danzato a Miami e ad Essen) al suo debutto in Italia nel ruolo e al Teatro Municipale di Piacenza.”

Grande show al Carcano di Milano con star internazionali e le coreografie di Kristian Cellini reduce dal tour di Renato Zero

Appuntamento invece a Maggio con i ritmi latini e la passione latina. Arriverà infatti il 05 e 06 Maggio al Teatro Carcano di Milano lo spettacolo “Noche de Baile y Danza”.

ll Gran Galà latino vedrà protagonista il Conservatorio Reale di Danza Mariemma di Madrid. Porterà al Teatro Carcano i colori e i ritmi della danza bolera spagnola. Ci saranno anche i grandi nomi della coreografia internazionale come Nacho Duato e Kristian Cellini. Uno spettacolo della Compañía Larreal che è punta di diamante della tradizione spagnola con 80 anni di storia, più di cento coreografie in repertorio e settanta creazioni uniche. Una ricca visione della danza, con un’attenta messa in scena, offrirà al pubblico l’entusiasmo e la passione dei giovani insieme al rigore tecnico e artistico sia latino sia internazionale.

