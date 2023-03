CUS Tor Vergata – CUS Sassari 74-88

Impresa per il CUS Sassari Basket al Primo Turno di qualificazione ai Campionati Nazionali Universitari, che batte 74-88 il CUS Tor Vergata e vince il girone con i romani e il CUS Cagliari. Con questo successo i rossoblù di coach Gianni Sanna avanzano al turno successivo, dove sfideranno in una gara di andata (17/04 in Piemonte) e ritorno (08/05 a Sassari) il CUS Torino, protagonista ai CNU di Cassino 2022 chiudendo la manifestazione al quarto posto.

Nel primo quarto le due squadre appaiono contratte, ma è il Tor Vergata a tentare il primo allungo e con i canestri di Silvestri chiude i primi 10′ avanti 20-24.

Nei secondi dieci minuti gli universitari sassaresi si dimostrano solidi in fase offensiva con Sanna e Fadda che rappresentano una vera e propria spina nel fianco per la difesa del CUS Tor Vergata. All’intervallo Sassari è avanti 44-53.

Al ritorno dagli spogliatoi del Tor Vergata con Deledda e Calavitti prova a rimanere aggrappato al match, ma gli ospiti non mollano la presa e al 30′ sono avanti 63-70.

Nell’ultimo e decisivo periodo il trio composto da Sanna-Fadda-Palazzi si carica sulle spalle l’attacco del CUS Sassari e chiudono il match sul definitivo 74-88.

Una vittoria di capitale importanza per il roster sassarese che raggiunge come nella scorsa edizione il Secondo Turno Preliminare. Ora per i sassaresi l’ostacolo si chiama CUS Torino, ma dopo quanto fatto vedere nel match odierno per i rossoblù nessun ostacolo dovrà apparire insormontabile.

Tor Vergata: Calavitti 2, Deledda 13, Silvestri 15, Sabelli 9, Pagnanelli 15, Tamarchi, D’Ascenzo 9, Armento 2, Gresolia 1, Cuboni 3, Cerantonio, Katsaris 5. Allenatore: Luca Vitali

Sassari: Biolchini 5, Campus 2, Cecchini, Chessa 6, Dell’Erba 3, Demuru 9, Fadda 20, Palazzi 13, Ruiu NE, Sanna L. 30, Sanna M. NE, Spanu. Allenatore: Gianni Sanna

Classifica finale: Sassari 4, Tor Vergata 2, Cagliari 0

