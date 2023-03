Cura delle fragilità: è tempo di medicina narrativa. Incontro e mostra fotografica sulle fragilità. V enerdì 10 marzo 2023, ore 18, Casa Saddi, via Fieramosca 17, PIRRI – Cagliari

A Cagliari si parla di Medicina narrativa e di fragilità grazie all’associazione culturale Società dei sogni che chiama in Sardegna alcuni esperti il prossimo venerdì 10 marzo, alle 18, nella storica dimora campidanese di Casa Saddi, a Pirri Cagliari, ingresso da via Fieramosca 17, per un incontro a ingresso libero (gradita la prenotazione anche WhatsApp al numero 3806909999). L’incontro è intitolato “Immagini e parole a roccontar di vite”.

Nella Medicina narrativa la narrazione diventa lo strumento principe per capire e integrare i diversi sguardi che intervengono nella malattia e nel processo di cura. Ne parlerà con gli organizzatori la formatrice Danila Zuffetti, che spiegherà la potenza terapeutica della narrazione.

Per parlare di fragilità, tema al centro della mission associativa, interverranno anche la fotografa Giovanna Porcu e la psicologa Anna Perillo sul progetto fotografico sviluppato con un gruppo di persone affette da Sclerosi multipla “La vita, e l’amore che ci lega ad essa”. In occasione dell’evento sarà allestita la mostra fotografica con la serie di scatti che illuminano le storie di alcune persone che convivono con la malattia.

advertisement

Il programma

Ma irromperà dolcemente anche l’arte musicale di Sara Ligas; professionista del flauto traverso, docente al Conservatorio di Cagliari e autrice di libri di propedeutica musicale per bambini.

Il filo delle emozioni verrà teso dalla partecipazione di una donna. Questa condividerà con tutti il vissuto personale di una grande storia di amore e malattia.

“Più che mai in questo frangente storico dobbiamo dotarci di strumenti di cura che accompagnano la fragilità. Abbiamo necessità di un approccio umanizzato e di allargare gli strumenti a nostra disposizione anche con la Medicina narrativa”, affermano gli organizzatori.

L’associazione di promozione culturale Società dei sogni, fondata da Barbara Corrias, da Denise Vacca e da Domenico Renna, si occupa per statuto dell’avvicinamento dei bambini all’arte che della fragilità in tutte le forme, con particolare attenzione alla situazioni di malattia grave e delle tematiche inerenti alla morte.