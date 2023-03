8 marzo, Costanzo (Ugl): “Festa donne non solo un giorno ma tutto l’anno”

Donne – 8 marzo, Costanzo (Ugl):”Festa non solo un giorno ma tutto l’anno”.

“E’ vero che l’8 marzo ‘non è un giorno qualsiasi’, ma questo deve valere per tutti i restanti giorni dell’anno. Il nostro impegno a sostegno e tutela del lavoro femminile e della parità di genere deve essere costante, come stanno dimostrando le nostre rappresentanti sindacali su tutto il territorio lucano”.

Lo dice il Segretario Regionale dell’Ugl Basilicata, Florence Costanzo in occasione della giornata odierna dedicata alla festa della donna per la quale, “è per noi donne quotidiano il pensiero, il simbolo di questa giornata, la capacità di creare relazioni tra le nostre strutture sui vari territori della nostra amata Basilicata per poter lavorare insieme e raccogliere tutti i contributi che arrivano dalla base.

Sono le nostre sindacaliste sul territorio ad essere le protagoniste di questo momento; perché grazie a loro riusciamo a portare avanti con costanza il nostro impegno sindacale. A loro, donne – conclude il Segretario Regionale Ugl Basilicata, Costanzo; servono ancora oggi più Tutele per il lavoro femminile e azioni concrete per la Conciliazione dei Tempi con un confronto capillare e continuo su, welfare aziendali e le responsabilità familiari nelle contrattazioni di vari livelli. Per l’Ugl Basilicata ancora si è molto lontani dalla Donna, lavoro e impresa e sui temi del lavoro femminile”.

