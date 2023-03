Consulenze gratuite sullo stato di salute: nuovo appuntamento lunedì 27 marzo a Cagliari

Il 27 marzo, nella sede di Cagliari in Viale Marconi 4, continua l’attività di informazione e screening sullo stile di vita sano.

Prenotando il “percorso salute” sarà possibile usufruire gratuitamente di due consulenze, una nutrizionale e l’altra psicologica. Le attività si svolgeranno di mattina – a partire dalle ore 9.

Per partecipare è possibile inviare una mail a bluesardiniaformazione@gmail o chiamare il numero 345 7102868.

La giornata di sensibilizzazione ad uno stile di vita sano rientra tra le attività del progetto EAT Sardegna finanziato dalla Regione Sardegna, che collega lo sport, gli stili di vita attivi e l’alimentazione corretta, alla salute e al benessere.

Avere uno stile di vita sano è importante non solo per prevenire possibili malattie, ma anche per vivere meglio il presente e quindi la propria quotidianità. Infatti, il benessere psico-fisico è fortemente correlato allo stile di vita, a quello che si sceglie di mangiare, a quanto si dorme e all’attività fisica. Anche se questa correlazione è fortemente ipotizzabile, negli ultimi decenni è nata una branca della scienza, l’epigenetica, che si occupa proprio di studiare il collegamento tra stile di vita, ambiente in cui si vive e salute.

