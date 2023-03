CONFAGRICOLTURA ORISTANO. COSTITUITA LA NUOVA SEZIONE OLIVICOLA PROVINCIALE.

Franco Ledda presidente e Giorgio Sequi suo vice nella selezione olivicola provinciale

Oristano, 17 marzo 2023 – Una riorganizzazione territoriale importante sul piano della rappresentanza dei diversi settori produttivi in agricoltura. Nei giorni scorsi tra le fila di Confagricoltura Oristano vi è stata la costituzione della nuova sezione olivicola provinciale. A guidare questo ramo dell’associazione agricola di categoria saranno Franco Ledda come presidente e Giorgio Sequi come suo vice.

Tale passaggio arriva in un momento importante per il settore olivicolo che in Sardegna, e nello specifico nell’Oristanese, conta su produzioni di notevole eccellenza. Tali produzioni sono riconosciute nei più importanti concorsi qualitativi nazionali e internazionali.

Proprio nella rinomata vetrina “Olio Capitale”, che si è tenuta nei giorni scorsi a Trieste, le produzioni di Ledda (impresa agricola Ledda) e Sequi (azienda agricola Santa Suia) sono arrivate in finalissima fra decine di concorrenti. Il primo al top dei fruttati leggeri provenienti da tutta l’area del Mediterraneo. Sequi si è classificato al secondo posto nei fruttati medi. “Si tratta di un riconoscimento che permetterà alle nostre produzioni, purtroppo ancora di nicchia in termini quantitativi con circa il 2% dell’intera produzione italiana, di poter riqualificare i vecchi oliveti e di impiantarne di nuovi seguendo tradizioni di coltivazione e di varietà locali che rendono l’olio della Sardegna uno degli alimenti più apprezzati del panorama internazionale di settore”, ha spiegato Giorgio Sequi.

