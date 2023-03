Conf.A.S.I. sottoscrive due nuovi contratti collettivi per il settore Agricolo e della Ristorazione

La Conf.A.S.I. Confederazione Nazionale Sindacati Italiani ha sottoscritto lo scorso 2 marzo 2023 due nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; presso il Centro Direzionale isola E7 di Napoli.

Conf.A.S.I. sottoscrive due nuovi contratti collettivi per il settore Agricolo e della Ristorazione

In particolare, è sottoscritto tra F.M.P.I. Federazione Medie e Piccole Imprese rappresentata dalla Presidente Antonina Terranova e dal Vice Presidente Nicola Di Iorio e Ar.Co. PMI rappresentata da Giovanni Lippolis e Conf.A.S.I., rappresentata dal Presidente nazionale Antonio La Ghezza; e infine U.L.S.S.A., rappresentata da Luigi Riccardi, FLIA SERVIZI, rappresentata da Alfonso Saraco e C.E.S.I.L, rappresentate da Michele Palmieri:

il CCNL per i lavoratori ed impiegati delle Imprese operanti nel settore della Ristorazione collettiva e attività affini, che riguarda, quindi, tutte le aziende addette:

alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione dei pasti nonché le aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi;

ed il CCNL per i lavoratori della aziende del settore Agricoltura, micro e medie imprese e cooperative, che riguarda, dunque, tutte le Cooperative o Aziende agricole, a qualsiasi titolo condotte per l’esercizio di attività agricole e forestali in genere, ortoflorovivaistiche, di allevamento; nonché attività affini e connesse con l’agricoltura, finalizzate alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, tra F.M.P.I. Federazione Medie e Piccole Imprese rappresentata dalla Presidente Antonina Terranova e dal Vicepresidente Nicola Di Iorio e, inoltre, Conf.A.S.I., rappresentata dal Presidente nazionale Antonio La Ghezza, U.L.S.S.A., rappresentata da Luigi Riccardi, FLIA SERVIZI, rappresentata da Alfonso Saraco; e, infine, C.E.S.I.L, rappresentate da Michele Palmieri e FIMACOD, rappresentata con delega da Giovanni Lippolis.

Dichiarazioni

«Con la sottoscrizione di questi nuovi Contratti Collettivi, la nostra Confederazione va ad agire su settori fondamentali per l’ingente numero di lavoratori impiegati, che meritano attenzione, sostegno e maggiori tutele – commenta il Presidente nazionale Conf.A.S.I. Antonio La Ghezza.

– Ringrazio F.M.P.I. Federazione Medie e Piccole Imprese, Ar.Co. PMI e le altre sigle sindacali coinvolte, per l’attenzione ed il lavoro svolto, che ci consente oggi di portare a casa un altro importante risultato.

Con queste nuove sottoscrizioni incrementiamo il novero dei CCNL della Conf.A.S.I.

Il lavoro, che ci ha visto particolarmente impegnati negli ultimi due anni, con trattative di contrattazione molto serrate, è servito a garantire sempre maggiori tutele ai lavoratori e nuove soluzioni di sviluppo per i datori di lavoro dei settori produttivi interessati.

Il prossimo obiettivo è la sottoscrizione di un nuovo CCNL per i lavoratori del settore Commercio; le trattative con le atre sigle sindacali e con le associazioni datoriali sono state avviate ad inizio anno e tenteremo entro fine anno di portare a compimento quest’altro traguardo».