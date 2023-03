Concerto Esecutori di Metallo su Carta

Gli Esecutori di Metallo su Carta saranno a Sassari il 22 marzo:

ospiti del Circolo Musicale laborintus sul palco del Vecchio Mulino per un eccezionale appuntamento musicale; in collaborazione con il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, che prevede, a partire dalle ore 20.30, un programma selezionato dei loro progetti.

L’ensemble, dunque, sarà formato per l’occasione da:

Carlotta Raponi (flauto), Enrico Gabrielli (Clarinetto, sax alto), Yoko Morimyo (violino), Camillo Vittorio Lepido (cello); Maxine Gloria Rizzotto (piano), Sebastiano De Gennaro (percussioni), Francesco Fusaro (voce) e con la direzione, infine, di Marcello Corti.

Esecutori di Metallo su Carta è un ensemble di musica anticlassica fondato nel 2016 da Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro.

La formazione è specializzata nell’esecuzione di musica di diversi generi e stili con un approccio anti-accademico.

L’ensemble è formato, inoltre, da musicisti che provengono da ambienti diversi: musica classica, musica rock e, infine, musica contemporanea.

I lavori

Esecutori di Metallo su Carta ensemble è anche specializzato nell’accompagnamento di artisti rock e indie (Calibro35, Nada, Francesco Bianconi, Daniele Silvestri), nell’incisione di colonne sonore per film (EneceFilm, Eagle Picture) e videogiochi, nell’esecuzione di progetti e performance uniche ed interdisciplinari.

Gli Esecutori di Metallo su Carta sono il nucleo di musicisti che registrano i dischi di 19’40’’, una collana discografica dedita alla promozione di un approccio trasversale e non gerarchico alla musica classica, elettronica, contemporanea e incidentale; che è stata fondata nel 2016 da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro ed è gestita dai tre musicisti in collaborazione con Tina Lamorgese e Marcello Corti.

Il gruppo ha performato con Francesco Bianconi, i The Winstons, i Calibro 35, Lorenzo Brusci, il gruppo V.E.R.V.E., i Calamari, i Selton in eventi live ed incisioni, calcando sia palchi del circuito rock nazionale (Miami Festival, Teatro di Santeria 31, BLOOM di Mezzago); sia i più affascinanti luoghi non formali della cultura italiana (Padiglione Francia alla Biennale di Venezia con Xavier Veilhan, Chiostro di Santa Maria Novella di Firenze e Palazzo Reale di Milano per la Milanesiana, Chiesa dell’Annunziata di Pesaro per l’AMAT, Corte Lazzaretto di Sant’Elia a Cagliari Karel Music Expo, Museo Scienze Naturali

Reggio Emilia Notte dei Musei, etc…).

Informazioni

Per partecipare alla serata occorre, dunque, prenotare al numero fisso 079 4920324, whatsapp 3393407008; o via mail all’indirizzo ilvecchiomulino.ss@gmail.com

Euro 12 spettacolo con consumazione

Euro 25,00 spettacolo con consumazione e cena