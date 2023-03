Como, Locanda dei Giurati: Massimo Vita fa emozionare gli ospiti

Massimo Vita , un vero professionista della musica che ha partecipato a The Voice Senior 2020, ha davvero una voce particolare e sa accompagnare chi vuol vivere una serata speciale all’isegna del relax e dell’eccellenza della musica. Dalle 19:30 in poi, nel bel mezzo della settimana, ogni mercoledì sera, la musica di Massimo Vita e le proposte della Locanda dei Giurati – Como sono una perfetta alternativa allo stress ed alla noia.

Ma che tipo di canzoni propone Massimo Vita in questo hot spot comasco? Da Fred Bongusto a Frank Sinatra, da Michael Bublè a Louis Armstrong, dai grandi successi di Ray Charles alle canzoni di oggi… Avete appena letto una parte del “menu” musicale che l’artista canta e suona ogni mercoledì allla Locanda dei Giurati – Como, un locale che, come i suoi tanti appassionati frequentatori sanno, propone cucina italiana con brace. E’ un vero paradiso per chi ama la carne di qualità (e non solo).