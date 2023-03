Come posizionare le posate a tavola per una mise en place di successo

Ogni piatto vuole la sua posata e ogni posata va correttamente sistemata a tavola alla destra, alla sinistra o in cima al piatto. Questo aspetto è il principio cardine delle buone maniere a tavola; del resto anche a tavola esistono delle regole e un galateo da rispettare, specie nei ristoranti più raffinati o durante una cena formale; apparecchiare con coltello e forchetta non basta!

C’è una posata specifica per ogni pietanza e va correttamente sistemata sulla tavola.

Di seguito alcuni suggerimenti per ricreare una mise en place impeccabile e non apparecchiare le posate nel modo sbagliato.

Come posizionare correttamente le posate in tavola

Disporre le posate sulla tavola presuppone l’utilizzo di un preciso ordine: si parte dall’esterno e si va verso l’interno; si posizionano le posate a seconda del loro momento di utilizzo, a destra, a sinistra o in alto, sopra il piatto.

In linea di massima, possiamo dire che bisogna posizionarle in base al loro ordine di utilizzo; la prima posata da usare è quella associata al primo piatto e si trova nella parte più esterna della tavola rispetto al piatto.

Per la precisione, le regole da seguire, a prova di bon ton, sono le seguenti:

Nella parte destra del piatto vanno posizionati il coltello e il cucchiaio per il brodo: il cucchiaio va collocato nella parte più esterna rispetto al piatto, accanto a quest’ultimo va invece posizionato il coltello con la lama rivolta verso l’interno; nel caso in cui il menù preveda pesce, tra cucchiaio e coltello, va posizionato anche quello da pesce. A sinistra del coperto troviamo le forchette, anche in questo caso, se il menù prevede pietanze a base di pesce, bisogna inserire la forchetta dedicata a questo piatto; dovrà essere posizionata a sinistra verso la parte più esterna, perché la prima a essere usata sarà la forchetta degli antipasti, mentre accanto verrà inserita quella per la portata principale (la più vicina al piatto). Le posate per il dolce vanno poste nella parte superiore del coperto. In questo caso bisogna tenere bene a mente la direzione in cui bisogna apparecchiare l’impugnatura; nello specifico, quest’ultima deve essere rivolta verso la mano che la deve prendere: la forchetta deve essere posizionata con la dentatura verso la destra, il cucchiaio dalla parte opposta, quindi a sinistra.

E se uno dei tuoi ospiti dovesse essere mancino? Nessun problema! Basterà invertire l’ordine delle posate: quelle posizionate a destra, andranno a sinistra, quelle posizionate a sinistra andranno sulla destra; stesso discorso per le posate da dessert poste in alto rispetto al coperto.