“Colesterolo” è il nuovo singolo de Il Re Tarantola

“Colesterolo” è il nuovo singolo de Il Re Tarantola. Il Piccio Records in collaborazione con La Stalla Domestica presenta Colesterolo, nuovo singolo del paladino del cantautorato punk italiano Il Re Tarantola scritto e interpretato con Dutch Nazari.

Disponibile dal 15 marzo su tutte le piattaforme di streaming e in radio.

“L’ansia del: ‘Cosa farò da grande’ a quarant’anni. Precariato infinito. Grandi ambizioni fuori portata e fuori tempo massimo. Perdersi in stupidaggini per non morire. Sentirsi per sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Problemi di cuore”. – Il Re Tarantola.

Ad accompagnare l’uscita del singolo un simpatico lyric video sul quale Il Re Tarantola dichiara: “Lyric video lo-fi di foto lo-fi, tipo diario, con: amici musicisti o amici non musicisti, gente a caso incontrata in tour, in momenti di festa o in situazioni singolari.

Ci sono anche mia madre, mio padre, mia nonna, il mio cane ed altri animali. Ci sono anche Dutch Nazari e un imitatore di Ian Solo. Molto carino, o almeno, a me piace”.

Guarda il lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=trDhoyUFyVo

Chi è l’artista?

Sono Manuel Bonzi, artisticamente mi faccio chiamare Il Re Tarantola.

Sono di Bienno, paese che molti cittadini direbbero “di montagna”, della Valcamonica, tra Brescia e Ponte di Legno.

La Valcamonica è un posto molto bello, piace a molti, ma a me non piace, perché odio la montagna.

Ho sempre avuto un’attitudine Lo-fi, non inteso come musica registrata male, ma un po’ “Nouvelle vague”, proprio come nella definizione che c’è su Wikipedia.

Il Re Tarantola è un cantautore/punk/alternativo di Bienno (BS), che caratterizza i suoi lavori da testi ironici, brillanti e “dal raro dono dell’istintivo.