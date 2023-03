COLDIRETTI NU-OG NEL MANDROLISAI, PRINCIPE DELLA VITICOLTURA NUORESE

Il Mandrolisai è il territorio della ex provincia di Nuoro (compresa l’Ogliastra) con la più alta superficie vitata. Tra i primi 11 Comuni di questa provincia con la maggiore superficie vitata, quattro sono della regione storica del Mandrolisai (Atzara con 240 ettari, Ortueri con 206; Sorgono 170; Meana Sardo con 161).

È quanto emerge dalle elaborazioni di Coldiretti Nuoro Ogliastra sul report dell’agenzia Laore sul settore vitivinicolo, che martedì prossimo terrà un incontro a Sorgono con tutte le cantine del Mandrolisai.

advertisement

“È un incontro di ascolto di un territorio importante per la viticoltura sarda – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis -. Vogliamo conoscere le proposte e le idee dei nostri soci mettendo a disposizione tutti i nostri servizi ed attività per cercare di valorizzare e far esplodere le potenzialità della viticoltura”.

Atzara, al sesto posto tra i Comuni della ex provincia di Nuoro per superficie vitata con 240 ettari, sale al primo posto per numero di ettari vitati (4,1) in proporzione al numero di abitanti.

“Il Mandrolisai – dice il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra – è una regione storica dalla grande tradizione vitivinicola che presenta realtà molto importanti sia come cantine sociali che private”.

L’incontro si terrà nel teatro comunale di Sorgono alle ore 10.30. “Saremo presenti con tutti i nostri tecnici per aprire una discussione libera, una sorta di brainstorming collettivo per creare idee che poi cercheremo insieme di mettere in atto”.