Coldiretti nord Sardegna. Charolaise e limousine alla mostra nazionale: sono tra le 5 razze di bovino da carne più allevate in Sardegna.

Sono dieci gli allevatori sardi in competizione nella mostra nazionale del libro genealogico delle razze di bovino da carne Charoliase e Limousine. Coldiretti nord Sardegna:

Che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile all’interno della 54° edizione della fiera Agriumbria a Bastia Umbra.

“Le due razze che stanno facendo crescere il livello di qualità degli allevamenti di bovino da carne in Sardegna rappresentano oltre il 24% del patrimonio zootecnico regionale.

Oltre 49.400 capi circa sui circa 200mila totali”.

A rappresentare la Sardegna alla mostra nazionale con i bovini Limousine saranno l’azienda agricola Asara Marco di Olbia, e molti altri.

In totale i capi in gara saranno 16 capi partiranno verso Bastia Umbra mercoledì.

“Una cospicua rappresentanza che non si vedeva da circa 10 anni, l’anno scorso eravamo la metà sia come allevatori che come capi – ricorda Michele Filigheddu.

Si torna a numeri importanti grazie alle nuove generazioni di allevatori che sono arrivati a poter competere a livello nazionale con i migliori allevamenti nazionali.

Un bando che sta facendo crescere notevolmente il settore delle Charolaise e Lomousine in Sardegna, come dimostrano i lusinghieri risultati in tutte le mostre.

Ormai si è affermato un mercato regionale di alta genealogia consentendo agli allevatori di assicurarsi vendite remunerative”.

“Il bovino da carne sta crescendo molto oltre che in numero soprattutto in qualità, ed in particolare grazie alle razze Charolaise e Limousine.

Gli allevatori, diversi anche giovani, hanno e stanno investendo ed oggi possiamo affermare di aver costruito anche un mercato regionale di alta genealogia.

Che dà soddisfazioni anche dal punto di vista economico”.

