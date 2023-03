Circus beatclub - Brescia, tre top dj in console: 16/3 Master Freez, 17/3 Samuele Sartini, 18/3 Rudeejay. E' un weekend tutto da vivere al Circus beatclub - Brescia.

Circus beatclub – Brescia, tre top dj in console: 16/3 Master Freez, 17/3 Samuele Sartini, 18/3 Rudeejay. E’ un weekend tutto da vivere al Circus beatclub – Brescia.

Al mixer, per 3 serate consecutive, si alternano solo e soltanto top dj attivi da anni in tutta Europa e non solo.

Giovedì 16 marzo ecco in cosole per lo scatenato party urban ed elettronico Rehab un senatore del mixer, ovvero Master Freez, da sempre specializzato in hip hop.

Davide Bucci, questo il suo vero nome, è uno dei più presente nella scena hip hop italiana da sempre.

Prende il suo nome dal suo passato breaker agli inizi degli anni ’80. Fin dall’inizio della sua carriera non hai mai smesso di produrre e mixare hip hop di qualità assoluta.

Venerdì 17 marzo al Circus beatclub – Brescia per il party OffBeat ecco la house melodica e decisamente internazionale di Samuele Sartini.

Conosciuto in tutto il mondo, Samuele Sartini è uno dei dj italiani più attivi in Europa e nel mondo.

La sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood.

Marchigiano, Samuele Sartini è spesso in console in eventi e club contano.

In console ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di ‘numeri’ e gesti che sanno stupire.

Ogni suo suo dj set è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare.

Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo.

Sabato 18 marzo al Circus beatclub – Brescia per l’appuntamento Clab ecco infine Rudeejay.

Anno 2002, per l’artista bolognese è stato l’inizio del viaggio.

Un viaggio che ha portato traguardi emozionanti.

Collaborare con Tiësto, aprire i concerti di Jovanotti negli stadi, avere l’apprezzamento di colleghi come Martin Garrix ect.

A questo, sono da aggiungere tutte le date inanellate tra Europa, Asia, e Stati Uniti…

E naturalmente nella “sua” Italia, dove da anni continua ad essere uno dei più richiesti in assoluto, instancabilmente.

Tutto ciò basterebbe già da solo a fissare confini e spessori.

E’ prima di tutto la passione e la dedizione messe fin dal giorno uno.

E’ il vedere la musica e il deejaying come un mezzo per stare bene, per scoprire emozioni, luoghi, avventure.

E’ l’essere così maledettamente perfezionista sui dettagli da un lato, così consapevole dell’importanza decisiva dell’empatia immediata.

Insomma: Rudeejay è davvero una gemma preziosa.

E se queste in fondo possono essere solo parole, a trasformarle in fatti c’è il suo calendario, così come l’amore intenso della sua fanbase.

E’ così fin dall’inizio. fin dai primi passi. Fin dal 2002. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto. Qui sta Rudeejay.