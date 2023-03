Cinghialetta Maddy nelle mani dei veterinari del Carfs Bonassai

Lo ha precisato l’assessore Marco Porcu, intervenendo sul caso del piccolo cinghiale infortunato all’interno del Parco dell’Arcipelago di La Maddalena.

Cagliari, 21 marzo 2023 – “Le strutture dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente e dell’agenzia Forestas si stanno occupando della cinghialetta Maddy. Ho chiesto l’intervento dei veterinari del Centro di allevamento e recupero della fauna selvatica (Carfs) di Bonassai che, questa mattina, hanno verificato il suo stato di salute e si stanno prodigando per le cure”. Lo ha precisato l’assessore Marco Porcu, intervenendo sul caso del piccolo cinghiale infortunato all’interno del Parco dell’Arcipelago di La Maddalena.

“La fauna selvatica in difficoltà, per ferite o patologie, dev’essere ricoverata e curata dai Carfs di Forestas. Poi, a guarigione avvenuta, dev’essere rilasciata in natura. Perciò, anche nel caso di Maddy, dopo l’intervento dei veterinari si valuterà dove ospitarla e le cure necessarie”, ha aggiunto l’assessore Porcu.