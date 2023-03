Chiusura di Palazzo Campus Colonna il pomeriggio del 23 e il 24 marzo

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, nel pomeriggio di giovedì 23 e la mattina di venerdì 24 marzo 2023 gli uffici comunali di Palazzo Campus Colonna rimarranno chiusi.

L’attività dell’ufficio protocollo, per la ricezione della corrispondenza presentata a mano, sarà assicurato presso il Palazzo degli Scolopi.

Palazzo Campus Colonna

Il Palazzo Campus Colonna di Oristano, è uno storico edificio della città situato sulla Piazza Eleonora, di fronte al Palazzo degli Scolopi.

Edificio storico di grande pregio, accoglie al suo interno opere di pregevole fattura realizzate dai più grandi artisti del Novecento sardo, molto interesanti i dipinti riguardanti Eleonora.

L’edificio ospita vari servizi pubblici e gli uffici di rappresentanza del Comune.

