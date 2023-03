Presentazione del libro “Cento e più Ogliastrini nella guerra di Spagna (1936-1939)”, a Cagliari, Veneri’ 17 Marzo alle ore 17.30, nella sala convegni della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2.

In questo testo vengono riportate testimonianze dei familiari e conoscenti, documenti, fotografie e tutto quello che riguarda i partecipanti alla guerra in Spagna di una parte della Sardegna, l’ Ogliastra.

Prima del secondo conflitto mondiale le varie parti politiche europee si affrontarono in un conflitto in terra iberica, poco studiato e poco conosciuto in Italia. In Spagna dal 1936 al 1939 c’era le guerra civile che non interessò solo il popolo spagnolo. Vi parteciparono tantissimi volontari da tutte le parti del mondo, anche i sardi hanno dato il loro contributo, molti sono tornati ed altri hanno avuto meno fortuna.

advertisement

Il libro scritto da Frederic Erminio Todde, appassionato di tutto quello che riguarda i sardi in guerra di Spagna. Per sette anni ha ricercato nell’Ogliastra. Catalogando tutte quelle persone che hanno parteciparono a questo conflitto, scaturito dalle conseguenze del colpo di stato del Luglio del 1936. Questo evento storico vide contrapposte le forze nazionaliste a quelle del governo della Repubblica spagnola.

Tutto è iniziato nel 2014 quando Frederic Erminio Todde si appassionò alla guerra di Spagna grazie ad un autobiografia del nonno Erminio Todde classe 1913. Attraverso questi scritti si rese conto che di questo conflitto non ne sapeva molto, quasi niente, e iniziai così a documentarsi.

Entrando in contatto con storici e appassionati della guerra di Spagna sia italiani che spagnoli. Permettendo così di avere accesso a documenti.

Insieme all’autore saranno presenti, l’editore Paolo Cossu della casa editrice “Edizioni grafica del Parteolla”, il Professore Giovanni Murgia, già docente presso l’Università degli Studi di Cagliari di Storia Moderna e di Storia Moderna della Sardegna .

L’ingresso è libero e gratuito. Si richiede la prenotazione.

Per altri articoli clicca qui.