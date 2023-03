CeDAC/ Prosa: “Brevi interviste con uomini schifosi” al Massimo di Cagliari

CeDAC/ Prosa: “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace – con Lino Musella e Paolo Mazzarelli – 5 e 6 aprile h 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per Pezzi Unici.

Viaggio nei labirinti della mente e del cuore, tra perversioni e meschinità, crudeltà e indifferenza, con “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace, nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, con Lino Musella e Paolo Mazzarelli, per la regia di Daniel Veronese (produzione Teatro di Napoli / Teatro Nazionale, Marche Teatro, Carnezzeria, FOG Triennale Milano Performing Arts, TPE / Teatro Piemonte Europa, con il sostegno di Teatro di Roma / Teatro Nazionale e di Timbre 4 Madrid) in cartellone m ercoledì 5 e giovedì 6 aprile alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per un nuovo, duplice appuntamento con “Pezzi Unici” / Rassegna Trasversa organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Una pièce originale, ispirata ai racconti dello scrittore americano (tragicamente scomparso), autore cult, tra gli artisti più interessanti della sua generazione, dal folgorante esordio con “La scopa del sistema” al successo internazionale di “Infinite Jest”, per una fotografia quasi (iper)realista, lucida e spietata della società contemporanea: “Brevi interviste con uomini schifosi” (Brief Interviews with Hideous Men) è un’antologia di materiali eterogenei, quasi un moderno “zibaldone” di pensieri, un feroce e dissacrante reportage per una vera e propria galleria di tristi figuri, esseri orribili e detestabili, profondamente immersi nel loro patologico egocentrismo. Daniel Veronese, affermato attore, drammaturgo e regista argentino, si cimenta con il magmatico testo di David Foster Wallace, per distillare in una serie di dialoghi tra un uomo e una donna, interpretati da Lino Musella e Paolo Mazzarelli, che si alternano nei ruoli femminili e maschili, quel concentrato di amarezza e perfidia, profonda solitudine e disperazione in cui gli individui si mettono a nudo, svelando tutta la loro fragilità e incapacità di amare, nascoste sotto la maschera del cinismo.

advertisement

Una folla di personaggi in qualche modo “storti”, narrati attraverso i loro vizi e le loro pessime abitudini, tra idiosincrasie e piccole manie, per un vivido affresco da cui emergono specialmente la miseria morale e la innegabile debolezza dei protagonisti, la loro inadeguatezza e perfino la loro insignificanza, pur con tutta l’arroganza e la presunzione che spesso li caratterizzano: quasi capovolgendo l’assioma cinematografico per “nessuno è perfetto”, “Brevi interviste con uomini schifosi” rappresenta una sorta di apologia dell’imperfezione umana, della decadenza e della degradazione, in cui l’analfabetismo affettivo si traduce spesso in forme di prevaricazione e violenza, in abusi psicologici che lasciano indelebili ferite sull’anima, in un gioco perverso tra vittime e carnefici.

Un catalogo ragionato di “deviazioni”, una pluralità di storie tragicomiche, venate da un sottile e “nero” umorismo, condensate ad arte in conversazioni significative, che non lasciano adito a dubbi sulla natura e sulla qualità dei rapporti “sentimentali” di questi soggetti ad alto rischio, governati dai più bassi istinti, mediati ma non temperati dalla ragione, con l’ansia scatenarsi, abbandonandosi a i più bassi istinti, come animali chiusi in gabbia, che lasciano trapelare la propria ferinità sotto la sottile patina dell’educazione e della civiltà. «C’è l’uomo che insulta la moglie che lo sta lasciando, la disprezza e la deride, come una cosetta incapace di vivere senza lui accanto a sostenerla» – si legge nella presentazione – «c’è l’uomo che vanta la propria infallibilità nel riconoscere la donna che ci sta senza fare storie; c’è quello che usa una propria deformazione per portarsi a letto quante più donne gli riesce; quello che rimorchia in aeroporto una giovane in lacrime perché appena abbandonata dall’amato: una galleria impietosa di mostri».

Sotto i riflettori, due artisti come Lino Musella, attore e regista partenopeo, una nomination come miglior attore al David di Donatello per “Favolacce”, Premio Ubu 2019 per “The Night Writer – Giornale notturno” e Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2022 per “Tavola, tavola, chiodo, chiodo” e il milanese Paolo Mazzarelli, attore di cinema e teatro nonché regista, diretto da registi del come Eimuntas Nekrosius, Peter Stein, Mario Martone, Robert Carsen e Roberto Andò, Premio Franco Enriquez e menzione speciale al Premio Scenario per “Pasolini, Pasolini!”, che insieme hanno fondato la Compagnia MusellaMazzarelli, vincendo il Premio In-Box 2010 per “Figlidiunbruttodio” e il Premio ANCT per “La Società”, oltre al Premio Hystrio 2016 per la drammaturgia.

“Brevi interviste con uomini schifosi” – opera di uno scrittore cult, nella mise en scène di Daniel Veronese, con due nomi di punta del teatro italiano contemporaneo come Lino Musella e Paolo Mazzarelli – affronta con pungente ironia e dolorosa consapevolezza il tema complesso della grammatica delle emozioni, mettendo l’accento su «tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi» in una pièce che è insieme graffiante e perturbante, capace di far sorridere e pensare.

INFO & PREZZI

PEZZI UNICI / Rassegna Trasversa

5-6 aprile

Brevi interviste con uomini schifosi

di David Foster Wallace

con Lino Musella e Paolo Mazzarelli

biglietti

platea: 30 euro

loggione: 20 euro

14 maggio

Cagliari 1943: la guerra dentro casa

con gli Attori della Scuola di Arti Sceniche del Cada Die Teatro

regia Pierpaolo Piludu

biglietti

platea: 10 euro

loggione: 8 euro

prevendite

Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari (in via E. De Magistris n. 12) – dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 – info: cell. 345/4894565 – e-mail: biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it

BoxOffice Sardegna – viale Regina Margherita 43 – Cagliari

prevendite online: vivaticket.it