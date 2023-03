Cavallette, l’Assessore Satta visita la Centrale di Noragugume con i Sindaci

Satta: “Massima unione di tutte le forze in campo per una concreta azione di contrasto”.

Cagliari, 24 marzo 2023 – “Oggi, insieme ai sindaci dei territori colpiti dalla piaga delle cavallette, iniziamo a vedere le azioni di contrasto all’emergenza, messe a punto dall’Agenzia Laore con il supporto degli uomini di Forestas, del Corpo Forestale e delle forze di polizia come indicato dal prefetto di Nuoro”.

Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, che questa mattina si è recata per un nuovo sopralluogo a Noragugume, in cui ha visitato la centrale operativa insieme ai primi cittadini dei comuni coinvolti.