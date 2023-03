Cause di servizio e benefici collegati, venerdì il seminario di Fervicredo

La prima sessione avrà inizio con l’intervento del Magg. Gen. EI Luigi Lista, Presidente CML, sul tema “La genesi del regolamento: dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie al comitato di verifica per le cause di servizio”, cui seguirà la relazione del Ten. Col. CC Massimo Pierangeli su “L’applicazione del regolamento nel Comparto sicurezza e difesa”.

Dopo la pausa, per la seconda sessione è in programma l’intervento dell’Avvocato Maurizio Maria Guerra su “Il comitato di verifica per le cause di servizio ed i soggetti equiparati alle Vittime del Dovere. La causa specifica”, la relazione dell’Avvocato Gabriele de Götzen su “L’evoluzione del sistema, criticità e prospettive” e infine il dibattito.

Terminato il seminario, che si potrà seguire in diretta sulla pagina www.facebook.com/fervicredo e per il quale verrà rilasciato attestato di partecipazione, nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 si terrà l’Assemblea generale dei Soci Fervicredo APS.

“Siamo come sempre pronti e molto soddisfatti per questi momenti di studio e approfondimento – dice Mirko Schio -, che sono estremamente importanti per la conoscenza di materie complesse in cui ancora è necessario fornire chiare coordinate da seguire nella strada verso il riconoscimento e la soddisfazione di diritti fondamentali”.