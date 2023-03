Castrocaro, riconoscimento al comune di Nuoro per la valorizzazione dell’opera Deleddiana

Il Comune di Nuoro – nell’ambito di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea di Castrocaro Terme e Terra del Sole – ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno nella promozione delle opere di Grazia Deledda. Il premio è stato consegnato dal padrone di casa, il sindaco Francesco Billi, al vicesindaco di Nuoro Fabrizio Beccu durante l’evento dedicato alla scrittrice premio Nobel nell’ambito della rassegna d’arte. Al vicesindaco hanno consegnato un’anfora in smalto bianco realizzata dalla scultrice Daniela Simoni, manufatto simbolo di Castrocaro, città delle acque.

L’incontro è stato moderato da Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico della rassegna; mentre i giornalisti Donatella Rabiti e Maurizio Gioiello, affiancati dal critico d’arte Michele Govoni, hanno tratteggiato la figura della scrittrice con letture tratte dal romanzo Canne al vento.

Alla Deledda hanno dedicato anche una mostra fotografica allestita e curata dal gruppo fotografico “Musa” di Cervia. Si raccontano i luoghi cari alla scrittrice durante il suo soggiorno nella cittadina della riviera romagnola.

Le dichiarazioni

«Siamo orgogliosi per questo riconoscimento che completa un anno di celebrazioni organizzate dalla nostra amministrazione e volte a valorizzare la nostra scrittrice. Continueremo a incentivare ogni attività tesa alla promozione della Deledda». Afferma il vicesindaco Beccu.

«Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco di Castrocaro e tutti gli organizzatori per averci coinvolto in questo evento così importante; e per averci onorato di questo riconoscimento».

Il vicesindaco, inoltre, ha incontrato l’assessore alla Cultura del Comune di Cervia Cesare Zavatta, rappresentante della città legata Nuoro dal patto di amicizia siglato lo scorso anno. Un legame rafforzato anche dalla nascita dell’associazione “Grazia Deledda, una Nobel a Cervia”. Fondata da dieci donne e impegnata per trasformare il patto di amicizia in un vero e proprio gemellaggio.

«Il nostro impegno sarà quello di consolidare la collaborazione tra le due città nel nome di Grazia Deledda. Dichiara il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. E di tenere vivo il suo ricordo e l’importantissimo ruolo che ha ricoperto, e ricopre, nella letteratura italiana e internazionale».