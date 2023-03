Caschi refrigeranti per malati di tumore mai acquistati. Denuncia di Manca

Caschi refrigeranti per malati di tumore mai acquistati. La denuncia di Desirè Manca (M5S).

“Un anno, quattro mesi e sedici giorni di nulla. Queste sono le azioni che l’Assessorato alla Sanità ha compiuto per l’acquisto dei caschi refrigeranti destinati ai pazienti oncologici della Sardegna. Tantissimi malati, uomini e donne, che attendono di poter utilizzare questi presidi medici fondamentali per la prevenzione dell’alopecia della chemioterapia. Gli hanno illusi e abbandonati. Persone che si recano in ospedale e sperano di poterli utilizzare e invece non sanno che, purtroppo dopo tutto questo tempo, non hanno nemmeno acquistato questi caschi. Io credo che questa scoperta sia un insulto a tutta la popolazione sarda”.

Questa la denuncia della consigliera regionale del M5s Desirè Manca che lo scorso febbraio ha presentato una richiesta di accesso agli atti all’assessore Carlo Doria per sapere se l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale avesse provveduto all’acquisto dei presidi medici per la prevenzione dell’alopecia indotta dalla somministrazione dei trattamenti chemioterapici, per l’acquisto dei quali grazie ad un emendamento del M5s alla legge Omnibus, nell’ottobre 2021, è stata autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzata alla fornitura dei presidi a tutte le unità operative e agli ospedali pubblici della Sardegna.

“Oggi dall’Assessorato alla Sanità è arrivata la risposta alla mia richiesta di accesso agli atti e apprendiamo con immenso dispiacere e con immensa amarezza che “Ad oggi ARES Sardegna, in data 1 luglio 2022, ha avviato una consultazione preliminare di mercato”. Siamo alle solite: dopo tutto questo tempo non hanno fatto nulla. E non stiamo parlando del potenziamento di un reparto ma di un acquisto. E invece l’Assessorato alla Sanità non si è dimostrato in grado di fare nemmeno questo. É una vergogna. Oltre le rassicurazioni quotidiane dell’Assessore Carlo Doria dobbiamo guardare i fatti: che, ad oggi, e lo comunicano loro, sono pari a zero”.