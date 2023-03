Carnevale Bariese, Is Carristasa assegnano i premi della sfilata

Con la Masquerade Party si è chiusa l’edizione 2023 del Carnevale Bariese, Is Carristasa dopo aver scalato la classifica e di Tortolì, assegnano i premi della loro sfilata.

Domenica 12 Marzo 2023 – Scenografie di maschere bizzarre e musica hanno fatto da sfondo alla Masquerade Party. La serata si è conclusa con la premiazione del Carnevale Bariese. Per l‘edizione 2023, Is Carristasa si sono nuovamente vestiti a festa, regalando la più importante serata di chiusura con il montepremi più ricco.

Ancora una volta il centro del paese è diventato teatro di festa dei personaggi del passato e dei clown. i La serata che ha prolungato i festeggiamenti, ha replicato le tappe di una edizione del Carnevale Bariese che è riuscita a ricreare l’atmosfera della festa spensierata dopo una pausa fin troppo lunga creata dalla pandemia.

Il Carnevale Bariese resta un evento unico nel paese per presenza dei carri che hanno scalato la classifica, premiati da Is Carristasa per la loro maestria artigiana. Ma anche per il coinvolgimento di grandi e piccoli nelle due sfilate in calendario.

Chi ha partecipato alla serata di chiusura ha potuto ballare con la Line Up dei dj Cap, Axel, Willo, Suella, Ste Puggioni e Dj Candela. Ha potuto incontrare nuovamente i protagonisti dei Maya de Is Carristasa, (vincitori del primo premio nel Carnevale di Tortolì), del gruppo Il circo, ridere con La famiglia reale o gli Arabi e rivivere la festa. Per questa edizione Is Carristasa hanno aumentato il budget dei singoli premi dal secondo classificato, e concesso un rimborso spese anche ai gruppi e ai carri non entrati nella lista dei vincitori.

Classifica carri

1° classificato: Coco di Arzana 322 punti premio 1200 euro

2° classificato: La famiglia Addams di Loceri 305 punti ” 800 euro

3° classificato: La nave fantasma di Jerzu 282 punti ” 500 euro

4° classificato: Gli arabi di Tertenia 260 punti ” 400 euro

5° classificato: I pirati di Tortolì 242 punti ” 300 euro

6° classificato: Peaky Blinders di Cardedu 231 punti ” 300 euro

7° classificato: La fine di un’era di Lanusei no punteg. ” 200 euro*

Classifica gruppi

1° classificato: Il circo di Bari Sardo 177 punti premio 250 euro

2° classificato: Alice di Tortolì 160 punti ” 150 euro

3° classificato: Famiglia reale di Bari Sardo 141 punti ” 100 euro

4° classificato: Statue viventi di Bari sardo no punteg. ” 100 euro*

Miglior maschera : Le ninfee premio 140 euro

* i classificati senza punteggio hanno partecipato a un numero inferiore di sfilate

“Gli sforzi sono ripagati – dicono Is Carristasa – è un grande amore quello dell’associazione per il Carnevale, la festa che fin da bambini e poi ora come associazione, sta diventando la nostra specialità. Vogliamo che resti un inno alla leggerezza, alla collaborazione e all’arte della cartapesta”.

Nella premiazione della serata finale sono esclusi da regolamento i carri del paese in modo da dare alla competizione un maggiore stimolo alla partecipazione.

“Già magico e pazzo per definizione, il Carnevale è ancora più stupefacente se siamo riconosciuti e apprezzati fuori dal nostro paese – continuano dall’associazione Is Carristasa – Sabato il palazzetto era animato da tanta gente, abbiamo portato i nostri sogni di festa che sono diventati realtà. Volevamo uno spettacolo unico nel suo genere che coinvolgesse Bari Sardo e gli altri paesi e ci siamo riusciti”.

Il Carnevale Bariese è stato organizzato dall’Associazione “Is Carristasa“, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio Regione Sardegna e Comune di Bari Sardo.

