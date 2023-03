Carlo Andrea Arba presidente Confservizi Sardegna

Nomina dell’Avv. Carlo Andrea Arba presidente di Confservizi Sardegna

Il 9 marzo si è tenuta l’Assemblea Confservizi Cispel Sardegna, l’associazione regionale dei soggetti gestori dei servizi pubblici, alla presenza delle più importanti aziende pubbliche dei servizi regionali, quali:

CTM, ABBANOA, ARST, ATP Sassari, ASPO Olbia, ATP Nuoro, ENAS, CISA SERRAMANNA, VILLASERVICE, MULTISS Sassari; MULTISERVICE, ACQUAVITANA, FONDAZIONE MARIA CARTA, e, infine, MULTISERVIZI per il rinnovo degli organi sociali.

All’unanimità è eletto, dunque, Presidente di Confservizi Sardegna Carlo Andrea Arba, già Presidente di CTM SpA, l’azienda di trasporti dell’area cagliaritana.

E’ stata eletta anche la Giunta rappresentata da:

Franco Piga di Abbanoa,

Roberto Neroni Amministratore Unico ARST,

Leonardo Marras Fondazione Maria Carta,

Antonio Spano Amministratore Unico Multiservice,

Roberta Campesi Presidente ASPO Olbia,

Francesco Salaris Presidente Villaservice,

Massimo Cortese Amministratore Acquavitana,

infine, Salvatore Piras Amministratore Unico Multiservice.

Dichiarazioni

Il neopresidente Carlo Andrea Arba ha dichiarato: “Sono onorato di rappresentare la Confservizi Sardegna insieme agli eletti della Giunta e mi impegnerò in tutte le sedi istituzionali. La Confservizi Sardegna si occuperà della tutela delle società di trasporti, acqua, cultura, ambiente e, infine, multiservizi.

Inizierò a lavorare sin da subito incontrando l’Assessore Regionale dei Trasporti, Antonio Moro, in vista delle scadenze dei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale e l’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Aldo Salaris, per discutere, inoltre, dei finanziamenti previsti per le società da noi rappresentate”.

Ha concluso il Direttore Generale, Ottavio Castello, preannunciando un seminario sulle nuove disposizioni a livello nazionale del Codice Appalti e anche sul piano nazionale triennale anticorruzione.