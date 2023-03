Nefrologia e dialisi ad Iglesias: Carla Cuccu (Idea Sardegna): “La Asl Sulcis iglesiente garantisca di operare in sicurezza”

Cagliari, 14 Marzo 2023 – “Nei giorni scorsi mi sono recata all’ospedale Santa Barbara di Iglesias per incontrare l’associazione ANED dei trapiantati ed alcuni medici del reparto di Nefrologia e Dialisi. Una mattinata trascorsa ad ascoltare i loro problemi, i loro racconti e le loro preoccupazioni”.

“Il primo impatto, quando si entra in questi spazi è disastroso. La situazione degli edifici è disastrosa, soprattutto in reparto ci sono condizioni al limite.

Da parte dell’ASL è ormai noto che non c’è nessuna intenzione di migliorare gli ambienti, ma di aspettare il trasferimento (forse) all’ospedale C.T.O. ”.

Il centro dialisi di Iglesias ha avuto tante difficoltà in questi anni, inizialmente erano circa 1500 le persone seguite in ambulatorio, ora sono diventate molte di più.

L’obiettivo deve essere quello di migliorare il servizio, e di avere sanitari e pazienti soddisfatti di un centro che risponda alle proprie esigenze.

Il centro si occupa anche della prevenzione di persone in una fase pre-dialisi, e questo significa esser raggiunti da tantissime persone presenti in tutto il territorio.

Dichiarazioni

“Oltre al problema della struttura, esiste un problema serio e gravissimo di gestione di questo prezioso reparto. L’isolamento rispetto alla cardiologia ed alla terapia intensiva crea delle situazioni estremamente pericolose, in quanto i pazienti in dialisi possono presentare dei problemi acuti, a cui serve esser pronti sempre.

Si è messa a rischio la vita di tante persone, spesso utilizzando ambulanze per spostarsi tra Santa Barbara e C.T.O. o addirittura mandando i pazienti al Sirai di Carbonia”.

“Emerge inoltre, per l’ennesima volta, un gravissimo problema del personale. Attualmente sono presenti solo 4 medici, ma con due pensioni in arrivo, ed è nota una carenza gravissima di infermieri. Tra l’altro questo è un reparto che necessita di una formazione seria per poterci operare nel tempo” .

Nel 2017, la Regione Sardegna con un documento della Finanziaria a cura degli onorevoli Oppi e Ruggeri, aveva stanziato 1.000.000 € per il Centro Dialisi di Iglesias. Soldi che oggi sono sui conti della Asl Sulcis Iglesiente ma di cui nessuno si è mai occupato. Situazione davvero surreale.

“Il mio impegno è quello di portare all’attenzione della giunta regionale e dell’assessore Doria, questa situazione. Andrò inoltre dalla Direttrice Generale per capire le motivazioni per il quale non sono stati spesi i soldi per costruire delle strutture adeguate e salvaguardare questo reparto. Forse, ancora una volta, l’interesse è quello di potenziare Carbonia e trascurare Iglesias? O peggio ancora, si vuole puntare verso una medicina privata, che permetterà di curarsi solo a chi avrà soldi?”