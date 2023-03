Career day: Assagenti e Unige lanciano le professioni del mare

Career Day a Genova per chi cercherà un’occupazione, un lavoro e specialmente una

possibilità di carriera all’interno del mondo del mare e in particolare nelle agenzie marittime.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione fra Assagenti Genova e il Settore orientamento al

lavoro e placement dell’Università di Genova.

Il Career Day, al quale ha partecipato il Segretario di Assagenti, Massimiliano Giglio, si è

posto come obiettivo (attraverso una videoconferenza) di illustrare le potenzialità di un

settore in costante evoluzione rivolgendosi in prevalenza a laureati o laureandi in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lingue.

advertisement

Con un vero e proprio boom di iscritti e di richieste di colloquio one to one, l’evento si è

composto di una prima parte introduttiva per far conoscere l’Associazione e il suo Job

Centre, con testimonianze di ragazzi che hanno usufruito del servizio negli anni passati.

Nella seconda parte la responsabile del Job Centre ha svolto colloqui introduttivi individuali

volti a valutare motivazione e interesse al settore.

Che cosa è un career day?

Il JobDay, la giornata del lavoro e del fare impresa, si ispira alle esperienze di Job Shadow nate negli Stati Uniti, dove da anni viene utilizzato in molte scuole come strumento di orientamento al mondo del lavoro aperto a tutti gli studenti motivati e che ne facciano richiesta esplicita.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui