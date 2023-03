Calcio a 5, primo turno preliminare CNU: CUS Sassari – CUS Cagliari 3-3

Termina in parità la gara d’andata del Primo Turno Preliminare dei Campionati Nazionali Universitari di calcio a 5 tra CUS Sassari e CUS Cagliari. Martedì 28 marzo è in programma la sfida di ritorno al “PalaCUS”, stadio degli universitari del capoluogo sardo

Nel corso della prima frazione di gioco parte meglio il CUS Sassari (Greco impegna Manca con un salvataggio sulla linea) ma a passare in vantaggio è la compagine del capoluogo grazie alla marcatura siglata da Ferri. Incassato lo 0-1, la reazione degli universitari sassaresi non si fa attendere: Greco, il più pericoloso dei suoi, sfiora a più riprese il pareggio.

Nella seconda parte del primo tempo il CUS Cagliari prende in mano le redini del match. Al 14′ Puggioni impensierisce l’estremo difensore Soro con un tiro dalla distanza che si spegne di poco a lato; al 17′ la compagine guidata in panchina da Fabrizio Boi raddoppia: errore in fase di disimpegno della difesa del CUS Sassari, gli ospiti recuperano palla in area e con Contu firmano lo 0-2.

Al ritorno dagli spogliatoi gli universitari sassaresi di mister Souza partono subito forte. Al 23′ accorciano le distanze con un tiro al fulmicotone di Puggioni.

Dopo sette giri di lancette gli universitari cagliaritani ristabiliscono però le distanze con Ferri.

Trascinato dal pubblico del PalaSantoru, il CUS Sassari rialza la testa e inizia a creare gioco e occasioni da rete. Carta e Puggioni siglano rispettivamente il gol del 2-3 e del 3-3.

Negli ultimi sei minuti di gara la compagine di Cagliari si riversa in avanti alla ricerca del vantaggio, ma davanti a sé trova un Soro in stato di grazia: l’estremo difensore compie una serie di autentici miracoli su Sau e Ferri. Il triplice fischio sancisce il pareggio tra le contendenti. Ritorno in programma il 28 marzo al “PalaCUS”.

