Cagliari Solowomenrun dei record: vince la manifestazione Elisabetta Orrù. Oggi 12mila donne di corsa!

L’attesa manifestazione sportiva solidale si è svolta in mattinata. Nel percorso competitivo prima a tagliare il traguardo è Elisabetta Orrù

Cagliari, 5 marzo 2023 – È Elisabetta Orrù la vincitrice della Cagliari SoloWomenRun 2023.

La manifestazione di corsa rosa solidale oggi ha visto 12mila donne scendere nelle strade della città. Oltre 11mila donne nella camminata Open di 4,5 km le restanti nella Challenge competitiva di 9 km.

Secondo posto per Roberta Ferru, terza Annalisa Falchi.

Un fiume rosa ha colorato Cagliari. Un inno alla gioia, allo sport e alla solidarietà. Donne di tutte le età hanno partecipato insieme. Amiche, parenti, colleghe, gruppi di sportive e tante, tantissime associazioni. La “meno giovane” alla Open è stata la signora Annamaria, nata l’11 agosto 1932.

Circa 8.500 donne fanno parte proprio di associazioni e gruppi, che hanno preso parte all’evento portando cartelli, striscioni e gadget che ricordano i progetti e le iniziative portate avanti durante l’anno. Le altre 3.500 sono state singole iscritte. Le associazioni presenti sono state in tutto 42.

Il percorso ha visto partenza e arrivo alla fiera di Cagliari, dove la festa è continuata nel corso di tutta la mattina. Hanno accompagnato la musica e l’animazione di Radiolina.

Madrina della Cagliari SoloWomenRun 2023 la campionessa Dalia Kaddari.

La classifica completa della Challenge sarà pubblicata sul sito solowomenrun.it .

Charity goal: la solidarietà in prima linea

Come sempre in primo piano la solidarietà. La Cagliari SWR Consente a gruppi e associazioni di effettuare iniziative di crowdfunding in autonomia. Ma mette anche in palio tre premi per sostenere economicamente altrettanti progetti di responsabilità sociale pensati per il territorio. Le associazioni che si sono assicurate un numero minimo di 250 pettorali, possono infatti partecipare al SWR CHARITY GOAL. Basta presentare a info@solowomenrun.it, entro domenica 5 marzo, un progetto rosa solidale. I progetti pervenuti verranno valutati dalla commissione etica in base a quattro requisiti: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti alla corsa rosa. I primi tre progetti saranno premiati con un contributo.

La consegna dei premi e la comunicazione ufficiale sui tre vincitori si terrà entro la fine di giugno 2023. I progetti scelti verranno pubblicati sul sito ufficiale solowomenrun.it e sarà data massima diffusione anche sui canali social dell’evento e sui media.

I supporter dell’iniziativa

La Cagliari SoloWomenRun 2023 è stata possibile grazie al supporto di tanti sponsor: Coop Supermercati di Sardegna; Pasta Cellino; Lierac; CTM Spa; Hotel Regina Margherita. E ancora Centro Servizi per le Imprese; Romano Biosolution; Farmacie Specializzate; CFADDA; Skedaddle; Wings for Life Worldrun; Comunicare Agency, Saras; Nivea Eventi.

Media partner: il Gruppo de L’Unione Sarda, con Radiolina.

Con il patrocinio del Comune di Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari.

Event by ASD Cagliari Atletica Leggera, GevenSport e Uisp.

