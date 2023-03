Cagliari: ritorna la festa del cioccolato artigianale 2023

Da venerdì 31 Marzo a domenica 2 Aprile, nel centro di Cagliari, capitale del cioccolato artigianale della Sardegna, si terrà la manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale “Choco Amore”

Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali promosso dalla CHOCO AMORE è l’unico evento gastronomico monotematico esistente; si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove e muove tutta la cultura che interessa questo nobile e affascinante alimento.

Con il Patrocinio del Comune di Cagliari andrà in scena la kermesse più golosa dell’anno. Il pool di artigiani Maestri Cioccolatieri provenienti da più parti d’Italia, ormai da anni portano in piazza la cultura e l’arte della produzione artigianale del cioccolato; diversamente da quello industriale, è senza aggiunta di additivi e conservanti; quindi, proposto “fresco” dal produttore al consumatore. Perciò conserva in sé tutto il profumo e la fragranza del cioccolato “vero”, difficile da trovare in commercio.

La scoperta del cacao

La scoperta del cacao, secondo una leggenda Azteca, narra che fu il Dio Quetzalcoatl a donare la pianta per alleviare gli esseri umani dalla fatica. Tutt’oggi il cacao, presente in forma purissima nel cioccolato artigianale, ha effetti importanti anche a livello terapeutico; infatti, ha un potere antiossidante tra i più̀ elevati in assoluto; un indice di valore circa 19 volte più potente di una mela, che notoriamente viene considerata un ottimo antiossidante. Le qualità del cacao sono varie. Difatti, è indicato in quanto energetico, leggermente stimolante e secondo alcuni studi avrebbe anche virtù antidepressive, quello artigianale naturalmente!

Il cioccolato artigianale italiano è considerato, come tante altre nostre eccellenze, il migliore dalla Comunità Europea.

Assolutamente da non perdere i laboratori didattici sulla lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente sul sito internet, un mezzo simpatico per avvicinare tutti e in modo particolare i bimbi al mondo del cacao.

Cultura e gastronomia per infondere il principio del consumo consapevole e responsabile, una kermesse unica nel suo genere che animerà̀ la città.

L’unica occasione annuale, per degustare il buon cioccolato artigianale e farne una buona scorta!

Per info e prenotazioni per partecipare ai laboratori gratuiti per bimbi dai 4 ai 10 anni compilare il modulo di iscrizione sul nostro sito alla pagina: Prenotazione laboratori – Feste del Cioccolato

