Cagliari: laboratorio di Pasqua “Libri, uova e fantasia”

Laboratorio di Pasqua “Libri, uova e fantasia”

3 aprile 2023 ore 16:30

Cagliari. Il 3 aprile 2023 alle ore 16:30 la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale, propongono il laboratorio di Pasqua Libri, uova e fantasia.

Obiettivi

L’iniziativa, organizzata in occasione delle festività pasquali, è volta a stimolare la creatività e la socialità nonchè a promuovere la Biblioteca e le sue attività culturali e laboratoriali in maniera informale e creativa.

advertisement

Modalità

Dunque, i partecipanti verranno guidati nella realizzazione di piccolo oggetto creato con gusci d’uova, carta riciclata e filo di lana. Inoltre, la Biblioteca fornirà tutti i materiali.

Destinatari

Il laboratorio è gratuito ed è rivolto agli iscritti del Sistema Bibliotecario Monte Claro, previa prenotazione e per un massimo di 10 partecipanti.

Quando e dove

Lunedì 3 aprile dalle ore 16:30 presso la sala ristoro della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu – Villa Clara, Parco di Monte Claro, a Cagliari. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da via Mattei e da via Cadello 9/b.

Informazioni e prenotazioni

Per avere informazioni sull’iniziativa e prenotarsi si potrà telefonare al numero 0704092901 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@bibliotecamonteclaro.it.

Inoltre, ecco il link per saperne di più: https://www.bibliotecamonteclaro.it/laboratorio-di-pasqua-libri-uova-e-fantasia/

La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu è una biblioteca di pubblica lettura con sede a Cagliari, fondata nel 1975 come Biblioteca Provinciale di Cagliari. È di competenza della Città metropolitana di Cagliari ed è inserita nel Sistema Bibliotecario di Monte Claro assieme alla Biblioteca metropolitana ragazzi.