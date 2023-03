Poste Italiane: Cagliari, due nuovi “Punto Poste Casa & Famiglia” operativi negli uffici postali di via Tola e di via della Pineta

Uno sportello dedicato e personale specializzato per rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso un’ampia gamma di servizi; compresa la recente offerta luce e gas di “Poste Energia”

Cagliari, 8 marzo 2023 – Da oggi, negli uffici postali di via Tola e via della Pineta a Cagliari, è operativo lo sportello “Punto Poste Casa & Famiglia” dove i cittadini possono trovare l’intera offerta di prodotti e servizi che Poste Italiane mette loro a disposizione.

Il nuovo spazio dedicato è presidiato da personale specializzato; e tra le molteplici opportunità è già possibile acquisire informazioni e sottoscrivere la recente offerta luce e gas di “Poste Energia” che prevede, tra i diversi aspetti, anche il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento:

quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Servizi dedicati

Tra la molteplicità dei servizi dedicati, presso gli sportelli di via Tola e via della Pineta si può sottoscrivere la polizza RCA Poste Guidare Sicuri per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose;

o aderire a un piano telefonico di PosteMobile Casa, disponibile anche nella versione con Fibra ultraveloce con prezzo bloccato e nessun vincolo di durata; oppure attivare, sostituire o ricaricare una SIM.

Nella città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna altri sportelli sono già attivi nelle sedi di: