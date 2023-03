Cafè degli Artisti: inaugurazione della stagione 2023

Venerdì 31 marzo sul lungomare di Cesenatico si riaccende una delle insegne storiche

Venerdì sera si svolgerà l’inaugurazione della stagione 2023 del Cafè degli Artisti, storico locale frequentato da bikers, rockettari e appassionati di auto statunitensi. Musica dal vivo, spettacoli e tanto rock animeranno viale Carducci.

La festa di apertura proseguirà sabato con “The rock night” e il dj set di Wello; domenica si terrà il concerto della band degli Small Jackets a partire dalle 17.00.

L’ingresso per assistere ai concerti e agli spettacoli è gratuito e aperto a tutti (per ulteriori informazioni contattare il 347 282 0859).

La festa è dedicata al 48esimo anniversario della nascita del Cafè degli Artisti, fondato nel 1975 da Arnaldo Magnani (scomparso nell’agosto di cinque anni fa) e oggi condotto con successo dal figlio Mario e dalla nuora Elena Mantucci.

Gli appassionati di musica rock e di moto trovano qui un ambiente unico. Il locale è stato recentemente rinnovato ma ha mantenuto la propria identità e lo stile rigorosamente anni Settanta. Una impronta fedele divenuta un marchio di garanzia.

Per quarant’anni Arnaldo e Mario hanno alternato le stagioni estive a Cesenatico con quelle invernali a New York: nella Grande Mela si sono affermati come fotografi e paparazzi, ricevendo dei riconoscimenti a livello internazionale.

Quest’anno il locale vedrà il coinvolgimento di nuove leve: due giovani emergenti affiancheranno un collaudato staff che è molto legato al locale.

“Nel 2023 – ha anticipato Mario Magnani – organizzeremo una quarantina di spettacoli e concerti. Coinvolgeremo anche artisti importanti. Tra gli eventi clou segnate il 14 maggio (in programma il Cafè Racer Day) e il 16 luglio (andrà in scena il Biker Bikini Benefit)”.

