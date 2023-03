Caccia, Assessore Porcu: “600.000 euro per attività censuarie e piani di prelievo nelle autogestite”

Cagliari, 16 marzo 2023 – “Con questo finanziamento, la Regione vuole sostenere le attività di censimento e la predisposizione dei piani di prelievo nelle autogestite per l’esercizio della caccia, in riferimento alle specie pernice sarda, lepre sarda e coniglio selvatico“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, dopo l’approvazione della delibera che prevede uno stanziamento di 600mila euro per il triennio 2022-2024 da destinare alle Province e alla Città Metropolitana di Cagliari.