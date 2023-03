Burocrazia regionale – Online il nuovo questionario sulla PA

“Da diversi anni la Regione lavora costantemente per semplificare la burocrazia e migliorare i servizi pubblici. La voce dei cittadini è fondamentale per raggiungere questo obiettivo – conclude l’assessore Pili – perciò rivolgo un invito a partecipare convintamente alla consultazione pubblica, per aiutarci a concentrare la semplificazione sui temi più importanti per la cittadinanza.”Fino al prossimo 21 aprile è possibile partecipare alla consultazione a questo link