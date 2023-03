Bultei: letture teatrali al bar

A Bultei, BulTeatro propone una nuova puntata di TzilleReading: le letture teatrali al bar

Il terzo appuntamento con il “TzilleReading. Letture al bar.” organizzato dal gruppo BulTeatro si terrà sabato 25 marzo 2023 dalle ore 19.00 presso il Bar Centrale a Bultei.

Saranno i componenti del gruppo BulTeatro, con l’accompagnamento musicale di Marta Arca (chitarra) e Gabriele Arras (piano) a dar voce a letture che attraverseranno il tema del tempo in modo originale.

Un reading tra presente, passato e futuro che porta a riflettere sull’utilizzo del nostro tempo; immersi in suggestioni poetiche e narrazioni di storie vissute e da vivere.

Il laboratorio di teatro sociale, educativo e comunitario che ha dato vita a questo gruppo (sempre aperto ad accogliere nuovi iscritti), è condotto dall’attrice, animatrice, educatrice e regista Valentina Loche dell’Associazione CambiaMentis; Valentina continua il suo percorso formativo e trasformativo, con un continuo lavoro di ricerca, conoscenza e sperimentazione; passando per step di volta in volta più coinvolgenti e impegnativi.

Un modo per fare cultura in senso ampio anche in spazi poco consueti come i bar del paese che con entusiasmo hanno accolto la possibilità di ospitare i TzilleReading e una serata diversa di arte, teatro, narrazioni e convivialità.

Appuntamento da non perdere, quindi, quello di sabato prossimo al Bar Centrale di Bultei.

