Bullismo e cyberbullismo – 150 mila euro alle Autonomie scolastiche

Scuola: Biancareddu, programmate risorse destinate alle autonomie scolastiche per contrastare l’allarmante fenomeno del bullismo e cyberbullismo tra i giovani.

Cagliari, 20 marzo 2023 – Per favorire iniziative volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sono state destinate risorse per 150 mila euro destinate alle Autonomie scolastiche. Lo ha detto l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu che ha evidenziato che per la prevenzione e il contrasto all’allarmante fenomeno del bullismo sono state finanziate risorse per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Biancareddu ha poi proposto che i fondi siano ripartiti fra i diversi ordini di scuola. Alle scuole primarie e secondarie di primo grado sono stati destinati 76 mila euro mentre per le scuole secondarie di secondo grado sono stati finanziati 74 mila euro.

“ Un intervento quanto mai necessario – sottolinea l’assessore Biancareddu – perché ormai il fenomeno sta diventando davvero preoccupante e pericoloso per la stessa incolumità dei ragazzi”.