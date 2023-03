Brendan Fraser: la rinascita di un attore caduto

Brendan Fraser: la rinascita di un attore caduto. È rinato dalle ceneri, dopo un grande trionfo agli Oscar, un attore caduto a causa del marcio di Hollywood.

Brendan James Fraser è nato a Indianapolis il 3 dicembre 1968.

È salito alla ribalta nel 1997, con George re della giungla…?, e viene ricordato per avere vestito i panni di Rick O’Connell nella trilogia colossal La mummia.

Nel 2022 ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione nella pellicola drammatica The Whale, grazie a cui si è aggiudicato il Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Brendan Fraser è nato a Indianapolis, in Indiana, figlio dei genitori canadesi.

Ha iniziato a recitare in un piccolo college di recitazione a New York ed aveva in programma di studiare presso la Southern Methodist University ma si fermò a Hollywood.

Questo, per lavorare nel cinema.

Nel 1991 fa il suo debutto cinematografico in Dogfight – Una storia d’amore, nei panni di un marine.

L’anno seguente ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella commedia Il mio amico scongelato.

Continua poi con vari ruoli che lo fanno conoscere al mondo.

Divenne poi protagonista del film colossal La mummia, in cui veste i panni dell’impavido Rick O’Connell, assieme a Rachel Weisz.

La pellicola si rivelò un ottimo successo al botteghino.

Nel 2002 recita al fianco di Michael Caine nel dramma politico The Quiet American, che venne ben accolto dalla critica.

Partecipa in tre puntate della serie televisiva Scrubs – Medici ai primi ferri, nel ruolo di Ben.

L’anno successivo è protagonista del film Looney Tunes: Back in Action.

Nel 2004 è tra i protagonisti dell’acclamato Crash – Contatto fisico, con il quale si aggiudica uno Screen Actors Guild Award.

Nel marzo 2006 viene inserito nella Canada’s Walk of Fame, diventando il primo attore americano inserito.

Negli anni continua a lavorare, ma si inizia a sentire che qualcosa non va.

Nel 2022 è protagonista della pellicola drammatica The Whale, diretta da Darren Aronofsky, in cui interpreta un professore universitario di oltre 250 chili recluso in casa.

Il film viene presentato in anteprima mondiale alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto un’ovazione di sei minuti.

Questo film, segna la ribalta di Brendan, che finalmente si risolleva da quel lungo periodo nero che ha affrontato.

Nel 1993 conosce l’attrice Afton Smith, con cui si sposa il 27 settembre 1998 e da cui ha avuto tre figli.

La coppia ha divorziato nel 2008.

Ma cos’è accaduto a Brendan Fraser?

Nel febbraio 2018 ha accusato l’ex presidente della Hollywood Foreign Press Association, Philip Berk, di molestie sessuali nei suoi confronti.

Le molestie sono avvenute nel 2003.

Brendan ha quindi sostenuto che a causa di questo avvenimento, decise di ritirarsi dalla vita pubblica e declinare varie offerte di lavoro.

Nel 2022 riceve la candidatura ai Golden Globe come miglior attore in un film drammatico per la sua performance nella pellicola The Whale.

Annuncia di non presenziare alla cerimonia, commentando “non sono un ipocrita”.

A seguito di queste molestie, la figura di Brendan è visibilmente mutata nel tempo: l’attore era infatti un sex symbol negli anni 2000.

Dopo il 2003, ha iniziato progressivamente a prendere peso, perdere i capelli e cadere in depressione.

Il suo commovente discorso agli Oscar, infatti, sottolinea quanto il ruolo in The Whale lo abbia aiutato a superare questo lungo periodo e tornare ad essere il meraviglioso essere umano che è.

Ben voluto da tutta Hollywood, ora Brendan potrà finalmente tornare a lavorare a gonfie vele.

Articolo di Michael Bonannini