Bocciatura piano aziendale Asl, Carla Cuccu (Idea Sardegna): “E’ arrivato il momento di licenziare la dott.ssa Campus”

Cagliari, 6 Marzo 2023 – “E’ ufficiale la bocciatura del piano aziendale della Asl Sulcis Iglesiente. La giunta regionale ha rilevato la non conformità dell’atto aziendale, per la seconda volta. Ed ora è il momento che la direttrice generale, la dott.ssa Campus, venga sollevata dall’incarico”.

“Sembra che non si riescano o non si vogliano trovare soluzioni organizzative, si continua a creare problemi gestendo in maniera scellerata la situazione CTO-Sirai. Non può e non deve essere disattesa la rete ospedaliera. Inoltre, l’ortopedia del CTO è una struttura complessa e tale deve rimanere. Non come hanno fatto nell’atto aziendale. Ossia, l’hanno declassata a struttura semplice dipartimentale. In questo modo, hanno cancellato, la storia del CTO di Iglesias eccellenza in campo regionale e nazionale”.

Il problema è che questa condizione di lavoro, sta portando i medici ad andarsene ed a preferire altri ospedali dove sono valorizzati per le loro competenze e sono messi nelle condizioni di poter operare con programmazione continuativa. Questo sta generando gravissimi problemi organizzativi, che la direzione generale ha sfruttato, per dirottare fondi e risorse sul Sirai a discapito di Iglesias e del suo ospedale C.T.O.

“Come si legge nella stampa degli scorsi giorni, nonostante l’atto aziendale preveda altro, si vuole spostare anche il Punto nascite al Sirai. Ennesima dimostrazione delle intenzioni della dirigenza Asl Sulcis Iglesiente. Io penso che ancora la situazione si può salvare e non è del tutto compromessa, ma è necessario sollevare dall’incarico la direttrice generale”.

“L’assessore Doria e la giunta regionale, devono prendere decisioni immediate, sollevare la dott.ssa Campus dal suo incarico e dare applicazione concreta alla rete ospedaliera, a tutt’oggi inapplicata nella sua completezza e disattesa. Servono risposte ai cittadini e serve lavorare per la sanità del territorio. Dobbiamo guardare al futuro con tranquillità, sono troppi anni che questa situazione va avanti, spero che la Regione Sardegna provveda immediatamente a garantire un nuovo direttore generale alla ASL del Sulcis Iglesiente” .

