Black Eyed Peas protagonisti al Red Valley Festival il 14 agosto 2023

In oltre 20 anni di carriera, i Black Eyed Peas hanno stabilito record da capogiro, con 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti, la vittoria di 6 Grammy Awards e l’headlining del Super Bowl 2011; confermandosi un fenomeno musicale che ancora oggi riscuote grande successo a livello mondiale e che fa scendere una lacrima ai più nostalgici.

La band statunitense viene consacrata globalmente nel 2003 con l’album “Elephunk” (oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo) e i singoli “Where Is the Love?”, “Shut Up” e “Let’s Get It Started”, con il quale vincono il loro primo Grammy Award nel 2005.

Seguono poi altri dischi di successo: da “Monkey Business” (2005), accompagnato dai singoli “Don’t Phunk with My Heart” e “My Humps” (con cui vincono rispettivamente due Grammy nel 2006 e 2007), all’album dai ritmi dance-pop “The E.N.D” (2010), con i singoli più famosi “I Gotta Feeling” e “Boom Boom Pow” che assegnano alla band altri due Grammy;

infine “The Beginning” (2011), l’ultimo lavoro con la storica cantante Fergie che contiene la hit “The Time (Dirty Bit)” con oltre 10 milioni di copie vendute.

Dopo la svolta latin-pop consacrata negli album “Masters of the Sun Vol. 1” (2018) e “Translation” (2020) e l’ingresso della nuova cantante J. Rey Soul, con cui registrano i singoli di successo mondiale “Ritmo (Bad Boys for Life)” feat. J. Balvin (oltre 900 milioni di stream) e “Mamacita” feat. Ozuna (500 milioni di stream e triplo disco di platino in Italia); a novembre 2022 i Black Eyed Peas pubblicano il nuovo disco “Elevation”, anticipato dalla hit “Don’t You Worry” feat. Shakira & David Guetta (disco di platino in Italia e oltre 200 milioni di stream), e promosso in seguito dal singolo di lancio “Simply The Best” feat. Anitta & El Alfa.