Questa mattina, martedì 14 marzo 2023, ad Olbia, nell’ambito della cornice della Basilica di San Simplicio, è stata officiata la Santa Messa per la celebrazione Pasquale interforze; da S.E.R. Monsignor Sebastiano SANGUINETTI Vescovo della Diocesi di Tempio – Ampurias, coadiuvato dai Cappellani militari della Sardegna.

Basilica di San Simplicio: le forze armate e le forze di polizia celebrano il precetto pasquale interforze

Sono intervenuti alla cerimonia, oltre al personale militare della Direzione Marittima di Olbia e degli uffici dipendenti, le massime autorità cittadine, i Carabinieri, La Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, le Associazioni combattentistiche d’Armi e cittadini comuni.

Il Vescovo, ha voluto sottolineare “nell’approssimarsi della Santa Pasqua, l’importanza del valore del perdono, come spirito che deve guidare sempre i fedeli”. Durante la celebrazione della messa, è stato poi, sottolineata l’importanza dello spirito di sacrificio, che accompagna il personale delle Forze Armate e di Polizia nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, rivolto al servizio della Patria.

OLBIA 14/03/2023

