Banda Leon: fuori il toccante video di “L’abbandono”

Fuori il toccante video di “L’ABBANDONO” l’inedito d’esordio di Banda Leon (L’n’R Productions/Universal), disponibile in radio e in digitale.

Il brano di Banda Leon che tratta dell’abbandono degli animali domestici, è strumentale, perché chi abbandona un animale al suo destino non merita alcuna parola.

Qui il video: https://youtu.be/ZpA0ib_9wzg

Nel video il racconto di un abbandono, come purtroppo se ne vedono tanti. Il cane che compare nelle riprese è stato recuperato da un canile e aspetta l’amore di un umano che lo voglia accogliere come merita. La regia è di Simone Pezzutto.

“Banda Leon è composta da vari artisti provenienti da varie discipline e da vari stili. – affermano i tre soci fondatori Philippe Leon, Linda Edelhoff e Fabio Colasante – Consideriamo questo progetto una fucina di idee che possono prendere forma in pittura, scultura, musica, fotografia, e altre arti.”

Philippe Leon, in qualità di autore e compositore, ha scritto per nomi eccellenti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra cui Celentano, Mina, Bertè e tantissimi altri. Inoltre, è anche pittore di opere dal gusto pop e neo pop.

Linda Edelhoff, formatasi come scultrice presso l’Accademia di Belle Arti, ha anche notevoli capacità canore, di composizione e scrittura tanto da affermarsi in alcuni dei più prestigiosi contest di musica italiani come Arezzo Wave e altri.

Fabio Colasante formatosi anche lui presso l’Accademia di Belle Arti, come scultore, esplora in pittura mondi a tratti onirici e di gusto piacevolmente neo surrealista ed è anche bassista, compositore elettronico e arrangiatore.

Banda Leon, che non è soltanto una band ma un progetto aperto, dove è contemplata qualsiasi collaborazione con altri artisti, musicisti, registi, eccetera, sta preparando il live in previsione di un tour per arrivare direttamente al pubblico.

