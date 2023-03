BAM Teatro a Ittiri con “La luna e i falò” di Cesare Pavese. Venerdì 10 marzo al Centro per le arti e lo spettacolo

ITTIRI. Il 10 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale di Ittiri, MAB Teatro presenta “La luna e i falò” di Cesare Pavese, un efficace riadattamento teatrale prodotto da BAM Teatro di Cagliari con l’interpretazione di Andrea Bosca e la regia Paolo Briguglia.

Il romanzo del celebre scrittore piemontese è stato trasformato in drammaturgia e spettacolo; obbligando il pubblico a un confronto in cui la forza simbolica del teatro trasforma le cose, ridestinandole, facendo di un fil di ferro una vigna; di luci lontane una collina, di un ritmo martellante un’ambiente. Tutto l’insieme crea una forte suggestione emotiva nel cuore di chi ascolta.

Nelle parole degli organizzatori, è come immergersi in «un viaggio verso le origini, alla ricerca delle radici dove si nasce e dove si muore, in cui la realtà si fonde con la memoria e una parlata viva e vera si innesta, come fosse una vite nuova, nei tagli freschi della poesia».

advertisement

La vicenda

Dietro ai fatti, alle fortune e alle miserie umane Pavese intravede simboli eterni del destino. Perfino le bestie sono mosse da un sordo e mai pago desiderio che porta i più fragili a perdersi o a bruciarsi. Tra i protagonisti ci sono Nuto il falegname, il suo amico Anguilla e poi Cinto, il ragazzino sciancato destinato alla miseria e all’ignoranza. Le donne sono solo evocate come un soffio della memoria, ma in qualche modo la loro assenza le rende ancora più presenti.

Se nell’opera di Pavese la maggior parte degli eventi sono collocati al passato, l’intuizione di dare corpo a tre ruoli riporta la storia a vivere qui e ora, a una dinamica in cui i tre personaggi coesistono continuamente, ricreando lo spazio e aprendo la scena ad un controcanto di azioni legate dal filo simbolico dell’immaginazione, proprio come i capitoli di Pavese sono uniti dalla forza lirica della sua scrittura.

L’iniziativa, che è inserita all’interno della stagione teatrale Ittirese promossa da MAB Teatro e diretta da Daniele Monachella, è organizzata con il patrocinio del Comune di Ittiri e il contributo di Fondazione di Sardegna “ThetrOn Officina Mental-Dinamica” Bando Annuale 2023 Settore Arte, attività e beni culturali Teatro, danza e arte di strada”. Per informazioni e prenotazione biglietti è possibile contattare info@mabteatro.com o chiamare i numeri 0799941898 – 3498236007.