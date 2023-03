“Come regione Toscana è fondamentale richiedere di avere una legge all’avanguardia che abbia come obiettivo anche la limitazione del consumo di suolo”. Lo dice l’assessore alle Infrastrutture, mobilità e territorio, Stefano Baccelli a margine dell’evento “Enabling ecosystem for temporary uses: policy co-creation”, presso la sede di rappresentanza della Regione a Bruxelles.

xf4/tvi/gtr